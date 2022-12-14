Госавтоинспекция просит волгоградских водителей не выезжать в снегопад на летней резине

Снег в ближайшие часы не закончится. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде Госавтоинспекция выпустила предупреждение для водителей в связи с ухудшением погодных условий. Из-за снегопада, переходящего в дождь, на дорогах очень скользко. Что уже с утра 14 декабря стало причиной десятка мелких ДТП. Несмотря на сугробы на улице, есть те, кто до сих пор ездит на летней резине. Таких водителей очень просят пересесть на общественный транспорт.

Всех, у кого машина готова к непогоде, просят соблюдать скоростной режим. Даже на хорошей резине быстро затормозить не получится. Держите дистанцию, не совершайте резких маневров и необдуманных обгонов, просят полицейские. Это сохранит ваши нервы и ваш автомобиль.

Кроме того, водителей просят уступать дорогу пешеходам. Им тоже нелегко – выходить на проезжую часть приходится через насыпи снежной каши. Так что вам легко кто-то может упасть под колеса. Сегодня лучше медленно ехать, или воспользоваться трамваем.