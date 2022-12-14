Волгоградским родителям рассказали об опасных сладких подарках на Новый год

Волгоградцам рассказали, как выбрать качественные сладкие подарки детям на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года осталось 2,5 недели, волгоградцы уже выбирают подарки для своих родных и друзей. Конечно, не останутся без сюрпризов и дети. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало рекомендации, как выбрать качественный сладкий новогодний подарок. Покупать его рекомендуют в местах организованной торговли и через надежные интернет-магазины. В подарках должны отсутствовать кремовые кондитерские изделия, йогурты, творожные сырки, молочные продукты – все это быстро портится и требует особых условий хранений, рассказали сайту volgograd.kp.ru в ведомстве.

- В торговой сети конфетные наборы и подарки хранят в сухих, чистых, хорошо вентилируемых помещениях, при температуре от 18°С до 21°С и относительной влажности воздуха не более 75%, - отметили в Роспотребнадзоре.

Перед покупкой нужно проверить срок годности, на прочность упаковки, чтобы она не была деформирована, а маркировка на ней должна легко читаться. На подарке или внутри на листе-вкладыше должна быть информация о производителе и сведения о сладостях. Если в набор входит игрушка, то она должна быть в отдельной упаковке и без резкого запаха.

При покупке некачественного новогоднего сладкого подарка за него можно вернуть деньги или обменять его на другой с перерасчетом стоимости в сторону уменьшения или увеличения. Если продавец отказывает в возврате или замене, следует обратиться в Роспотребнадзор.

- К письменному заявлению необходимо будет приложить ответ продавца на претензию (при его отсутствии, саму претензию и документ, подтверждающий ее отправку – почтовое уведомление), - уточнили в ведомстве.