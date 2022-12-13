Летел на предельной скорости: неуправляемая «Мазда» выехала на разделительный островок и врезалась в столб

Иномарка на полной скорости врезалась в столб. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Появилось видео жуткого ДТП, которое произошло 13 декабря днем в городе Волжском на пересечении улиц Карбышева и Энгельса. Его засняли камеры уличного наблюдения. На кадрах видно, как кроссовер «Мазда» на огромной скорости летит на разделительный островок на круговом движении, вспахивая землю как трактор. Машина кажется неуправляемой – никто даже не пытается повернуть руль. Скорее всего, 55-летнему водителю стало плохо в пути.

Пролетев несколько метров, машина врезается сначала в столб, а затем в елки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, водитель кроссовера погиб сразу же, еще до приезда скорой. Сотрудники госавтоинспекции вместе со следователями разбираются в причинах аварии.