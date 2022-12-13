Под Волгоградом водитель «Мазды» погиб, врезавшись на круговом движении в елку

После столкновения со столбом и деревьями от машины ничего не осталось. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгоградской области смертельное ДТП случилось в разгар рабочего дня во вторник, 13 декабря. 55-летний мужчина на кроссовере Mazda CX-7 не справился с управлением на одном из множества колец на улицах Волжского. На круговом движении на улице Карбышева, следуя в сторону улицы Энегльса, внедорожник вынесло с проезжей части на островок с елками и рекламными щитами. Скорость была приличная, потому как иномарка влетела в столб и деревья, а водитель погиб сразу же на месте ДТП. Приехавшие врачи «скорой» уже ничем не могли помочь мужчине.

Водитель кроссовера погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции Волжского и следователи. Обстоятельства и причины аварии выясняются.