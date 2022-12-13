В Волго-Ахтубинской пойме до весны 2023 года построят 6 новых водопропускных сооружений

Зимой в пойме продолжается строительство. Фото: администрация Волгоградской области.

Несмотря на начало зимы, в Волго-Ахтубинской пойме продолжаются строительные работы. В рамках проекта «Оздоровление Волги» здесь приступили к возведению еще 6 новых водопропускных сооружений. Это нужно для подготовки уникальной экосистемы природного парка к весеннему паводку. Волгоградские власти планируют до начала половодья-2023 завершить строительство сооружений для пропуска воды на ериках Каширин, Сахарный, Кочковатый, Глушак и Репин.

Это позволит весной обеспечить хороший пропуск паводковых вод. Ерики и озера поймы лучше наполнятся водой. Это хорошо и человеку, и рыбе, и сельскому хозяйству. В этом году по нацпроекту «Экология» построили уже 24 подобных сооружения. До 2024 года в пойме будет работать целая сеть из 74 ВПС для пропуска паводковых вод, к этому же сроку в пойме завершат расчистку 93 водоемов. Власти постепенно продолжают расчистку ериков и озер, дноуглубление, реабилитацию водных объектов.