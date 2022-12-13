Росприроднадзор расследует незаконный сброс строительных отходов возле «Родниковой долины» в Волгограде

Рядом с новым микрорайоном выросли горы строительного мусора. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде Росприроднадзор расследует новое дело о вреде, нанесенном природе строителями. Речь идет об огромном участке загаженной земли возле нового микрорайона «Родниковая долина» в Советском районе. Туда свозили тонны строительного мусора и сливали жидкость от промывки автобетоносмесителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Росприроднадзоре.

- Специалисты отобрали пробы отходов, почвы и замерили загрязненную территорию. По результатам будет произведен расчет ущерба и определена мера административного наказания, - рассказали в ведомстве.

Пока доподлинно не известно, что за строители устроили стихийную свалку, захламив огромную территорию кусками бетона и асфальта, арматурой и прочим строительным мусором. Обратил же на это внимание чиновников блогер Алексей Ульянов.

Напомним, недавно строительный мусор после реконструкции Аллеи Героев нашли на стихийной свалке в СНТ Городищенского района. Так что это дело будет далеко не единственным.