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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:47

В Волгоградской области готовятся бороться с непогодной на трассах

В ближайшие сутки прогнозируют снег и гололед
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области приготовились к борьбе со снегопадом

В Волгоградской области приготовились к борьбе со снегопадом

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшие сутки, 14 декабря, в Волгоградской области прогнозируется ухудшение погоды. Ожидаются снег, колебание «плюсовых» и «минусовых» температур, гололед. Для борьбы со стихией приготовилась дорожная техника. В регионе на трассы при ухудшении погоды могут выйти до 522 единиц, среди них комбинированные дорожные машины, погрузчики, автогрейдеры, бульдозеры, тяжелые трактора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

Во всех районах региона и на участках федеральных трасс мониторинг погоды ведут специальные посты.

- Программное обеспечение комплексов позволяет следить за температурой воздуха и дорожного полотна, количеством, интенсивностью и типом осадков, измерять скорость и направление ветра, - отметили в обладминистрации.

Дорожники просят водителей соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость в непогоду, не мешать работе спецтехники.