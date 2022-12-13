Судебный пристав оставлял волгоградцев без положенных им выплат

Приговор не вступил в законную силу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор судебному приставу-исполнителю за злоупотребление должностными полномочиями и внесение ложных данных в документы. Игорь Бабенькин, будучи сотрудником Тракторозаводского районного отдела УФССП России по Волгоградской области, хотел создать видимость хороших профессиональных показателей. Для этого он и вносил ложные сведения в постановления об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Пристав выносил постановления об окончании исполнительного производства по взысканию алиментов и подписывал электронной подписью. Из-за этого некоторые волгоградцы оставались без выплат, которые были предусмотрены им законом.

Во время судебных разбирательств Игорь Бабенькин вину не признал. Суд наказал его условным сроком на 1,5 года – столько же составит испытательный срок. Также 31-летний мужчина на год лишен возможности занимать должности в ФССП, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.