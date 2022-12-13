УФАС выдало предупреждение компании «ГазТехСервис» за квитанции на ВДГО

Волгоградцам кидали платежки без договора. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Волгоградгоргаз» пожаловался в УФАС на компанию ООО «ГазТехСервис», которая забрасывала почтовые ящики волгоградцев квитанциями за техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Выглядел присланный документ как платежка за ЖКУ, но проект договора о техобслуживании и ремонте ВДГО к ней не прилагался. Московской компании выдано предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции в форме введения в заблуждение потребителей, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском УФАС России.

По QR-коду в присланных волгоградцам счетах можно было заплатить через онлайн банк 550 рублей за услуги по конкретному адресу и лицевому счету. Так что в действиях компании «ГазТехСервис» усмотрели признаки недобросовестной конкуренции. Ведь горожан вводили в заблуждение относительно природы самого документа и обязательности оплаты по квитанции.

Подобные квитки пришли не только волгоградцам, но и жителям Ростова-на-Дону и Омска. При этом зарегистрирована компания в Москве. Общество должно прекратить рассылать листовки-квитанции с указанием QR-кода, позволяющего оплатить не оказанные услуги по конкретному адресу при отсутствии заключенного договора. Если же компания этого не сделает, будет возбуждено дело.