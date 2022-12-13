В Волгоград из-за неисправности не смог вылететь самолет из Перми

В понедельник рейс из Перми в Волгограде так и не дождались Фото: Эдуард Пальгунов

Накануне некоторым авиапассажирам не удалось добраться до Волгограда из Перми. Из-за сработавшей сигнализации о неисправности 12 декабря был прекращен взлет самолета Е-190 авиакомпании «Икар». Об этом сообщает телеграм-канал «Aviaincident». Самолет должен был прибыть в Волгоград в 17.20, затем время прилета перенесли на 1.50 вторника. В итоге рейс был отменен.

Из-за несостоявшегося полета из Перми в Волгоград был отменен еще один рейс. Этот же самолет «Икара» 12 декабря должен был доставить пассажиров из «Гумрака» в Екатеринбург.