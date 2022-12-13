В Волгоградской области в перевернувшейся в кювете «Ладе» погиб водитель

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области 13 декабря произошла смертельная авария. В 4.18 на 18 километре дороги, которая ведет к селу Березовка, 45-летний мужчина за рулем «Лады Калина» не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и оказалась в кювете, где перевернулась. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия водитель погиб до приезда скорой помощи. Полицейские устанавливают причины аварии.

Напомним, накануне один человек погиб в лобовом столкновении фургона и «КАМАЗа» на трассе Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе.