Из Волгограда в Москву на Новый год пустят дополнительные поезда

Из Волгограда пустят еще четыре поезда в столицу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из Волгограда в столицу на Новый год и обратно отправятся многие. Билеты на поезда и самолеты давно уже раскупили. Из-за увеличения пассажиропотока дополнительные поезда свяжут Волгоград и Москву в новогодние и рождественские праздники 2023 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Так, дополнительный поезд №579/580 Волгоград – Москва стартует из Волгограда 28 и 29 декабря 2022, а также 7 января 2023 года в 1:00. В столицу он прибудет на следующие сутки в 4:45.

Поезд №575/576 Москва – Волгоград отправится из столицы 8 января 2023 года в 23:45, в Волгограде он будет 10 января в 00:33. Поезд №579/580 Волгоград – Москва из Волгограда отходит 8 января в 1:00, с прибытием в Москву в 3:10 следующего дня.