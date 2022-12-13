В Волгограде 14 декабря ожидаются мокрый снег, метель, туман и гололед

Волгоградцев ждет метель. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде и области 14 декабря 2022 года ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, на жителей региона обрушатся мокрый снег и морось, туман и гололед, а также метель - ветер будет дуть с порывами до 15-22 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде ночь на 14 декабря 2022 пройдет без существенных осадков, на улице будет морозно – минус 6-8 градусов. Утром и днем с неба будут сыпать снег, мокрый снег и морось. Видимость снизит туман, а на дорогах ожидается гололедица. Температура днем поднимется до нуля, но порывистый ветер добавит неприятных ощущений. Также синоптики прогнозируют гололедно-изморозевые явления и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В районах Волгоградской области снег пойдет еще ночью 14 декабря. При прояснении местами подморозит до минус 8-13 градусов. Днем местами пойдет сильный снег, а порывы ветра будут достигать 17-22 метра в секунду. Зато температура поднимется с разбросом от минус 4 до плюс 1.