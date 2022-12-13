Высокая температура, сухой кашель, боль в мышцах: волгоградский инфекционист назвала самые распространенные симптомы свиного гриппа

В аптеках резко вырос спрос на лекарства от гриппа и ОРВИ. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

За неделю в Волгоградской области заболеваемость гриппом и ОРВИ взлетела на 58%. В Волгограде, Волжском и пяти районах региона началась эпидемия. Все чаще медики фиксируют грипп штамма А/H1N1/09. Чем он опасен и какие самые распространенные симптомы свиного гриппа, сайту volgograd.kp.ru рассказала завкафедрой инфекционных болезней ВолгГМУ, кандидат медицинских наук Ольга Чернявская.

- При гриппе характерно поражение трахеи – своеобразный сухой кашель, выраженная слабость, боли в мышцах и суставах, головная боль, локализующаяся в лобной части, боль при движении глазных яблок. Если заболевание начинается с этого, а потом присоединяется боль в горле, заложенность носа, то здесь можно с большой долей вероятности предположить, что это грипп, - отмечает Ольга Чернявская.

В прошлом году в Волгограде и области свирепствовал коронавирус, а гриппа официально зафиксировали всего 92 случая. В этом году в регионе бушует уже грипп, чаще всего так называемый свиной - штамма А/H1N1/09. Болеют им тяжело и часто с осложнениями и обострениями хронических болезней. Именно этим грипп и опасен. После него шансы оказаться в инфекционной больнице очень высоки.

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