В Волгограде один из убивших айтишника парней попросился выйти из СИЗО

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Центральный районный суд Волгограде рассмотрел ходатайство Следственного комитета о продлении ареста трем парням, которые осенью ограбили и застрелили 23-летнего айтишника. Обвиняемые в убийстве Дмитрий Крючков, Захар Кауркин и Кирилл Швецов будут находиться в СИЗО до 3 апреля 2023 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

И если Крючков и Кауркин во время судебного заседания не возражали против продления избранной меры пресечения, то Швецов просил выпустить его из СИЗО под домашний арест. Он уверял, что у него нет намерений препятствовать следствию. Однако суд меру пресечения не смягчил.

Напомним, в конце трое 18-летних парней жестоко расправились с 23-летним волгоградцем. Они приехали к нему домой на улицу Чигиринскую для покупки бытовой техники по объявлению. Оказавшись в квартире у айтишника 30 сентября, они связали его и выпытали пароли и пин-коды. На следующее утро парни застрелили его в голову и ушли, забрав телефон, личные вещи и банковские карты. В банкомате они сняли 117 тысяч рублей. Тело погибшего обнаружили только 3 октября, спустя 3 недели полицейские и следователи задержали троих убийц. У них было огнестрельное оружие, которое они купили для подобных преступлений. В качестве потенциальных жертв они находили в интернете продавцов дорогой техники, если остальные назначали встречи в общественных местах, то на сделку у себя дома пошел только убитый парень.