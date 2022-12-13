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НовостиЭкономика13 декабря 2022 8:23

В Волгоградской области один из самых низких уровней безработицы в стране

В регионе открыто 30,4 тысячи вакансий
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области один из самых низких уровней безработицы в стране

В Волгоградской области один из самых низких уровней безработицы в стране

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградская области вошла в тройку регионов России с самым низким уровнем безработицы. По данным Росстата, на сегодняшний день уровень составляет 0,33%. Также в тройку регионов с самым низким уровнем безработицы входят Тульская область и Севастополь.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, ситуация на рынке труда региона стабильная, а уровень безработицы отмечается как самый низкий за последние годы. Через центры занятости с начала 2022 года работу нашли 31 659 волгоградцев. На 13 декабря в Волгоградской области открыто 30,4 тысячи вакансий, 66% из них – по рабочим профессиям.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области снизилось число соискателей новой работы. В регионе фиксируется дефицит строителей, транспортников, рабочих, медиков.