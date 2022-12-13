В Волгоградской области один из самых низких уровней безработицы в стране Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградская области вошла в тройку регионов России с самым низким уровнем безработицы. По данным Росстата, на сегодняшний день уровень составляет 0,33%. Также в тройку регионов с самым низким уровнем безработицы входят Тульская область и Севастополь.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, ситуация на рынке труда региона стабильная, а уровень безработицы отмечается как самый низкий за последние годы. Через центры занятости с начала 2022 года работу нашли 31 659 волгоградцев. На 13 декабря в Волгоградской области открыто 30,4 тысячи вакансий, 66% из них – по рабочим профессиям.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области снизилось число соискателей новой работы. В регионе фиксируется дефицит строителей, транспортников, рабочих, медиков.