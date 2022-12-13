В Волгограде раскрыли зверское убийство 25-летней давности

Убийство произошло на улице Остравской в 1997-м. Фото: СУ СКР

Волгоградские следователи спустя 25 лет раскрыли зверское убийство 51-летнего мужчины, которое произошло 29 января 1997 года в его квартире на улице Остравской. Один из подозреваемых, которому на тот момент было 24 года, задержан, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по Волгоградской области.

- 49-летний фигурант задержан по подозрению в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, - рассказали в ведомстве.

В тот день 25 лет назад в квартиру волгоградца ворвались двое мужчин и требовали денег. Они нанесли хозяину смертельные раны и скрылись. Раскрыть дело тогда не удалось. И только в этом году следователи установили личности обоих убийц, которым на тот момент было по 24 года. Один из них умер спустя два года, в 1999-м. Второй сейчас в СИЗО.