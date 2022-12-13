На московской трассе в Волгоградской области водитель фургона погиб в лобовом ДТП с «КАМАЗом»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 12 декабря на московской трассе в Волгоградской области произошло страшное ДТП. В 20.33 на 684 км магистрали Р-22 «Каспий» в Новоаннинском районе 49-летний водитель фургона «Hyundai» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «КАМАЗом» с прицепом. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате происшествия на месте аварии скончался мужчина, управлявший «Hyundai». Водитель «КАМАЗа» с травмами был госпитализирован.

За последние сутки в Волгоградской области произошли еще 4 ДТП, в которых пострадали 4 человека.