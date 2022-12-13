Волгоградский опыт капремонта МКД презентовали на федеральном уровне

Фото: Фонд капремонта

Волгоградская область представила свой опыт по подготовке документации для отбора подрядчиков.

Участниками большого образовательного проекта стали представители регоператоров, органов исполнительной власти, Госжилнадзора из 40 регионов страны. На протяжении пяти дней лучшие эксперты страны в сфере строительства и ЖКХ читали лекции и делились практическими наработками.

От волгоградского региона в качестве преподавателя выступил руководитель регионального фонда капитального ремонта Дмитрий Баранов. Он рассказал о привлечении регоператором подрядных организаций, а также провел анализ судебной и антимонопольной практики.

Тема – актуальная и востребованная сегодня, так как у регоператоров возникает много вопросов, как не нарушить антимонопольное законодательство при выборе подрядчика. К примеру, когда можно указать конкретного производителя оборудования при проведении аукциона, а когда это будет противоречить законодательству. Подробно он остановился на нюансах при заключении договора на капремонт, в том числе, с единственным поставщиком, а также на вопросах относительно независимых гарантий.

Приглашение руководителя волгоградского фонда в качестве эксперта – не случайно. Законодательство в данной части достаточно «гибкое», позволяет контрактовать и отдельный дом, и укрупнять лоты по нескольким объектам одновременно. Жители Волгоградской области на практике ощутили как плюсы, так и минусы различных способов привлечения региональным оператором подрядных организации. В частности, в текущем году значительный объём общестроительных работ (почти 800 видов работ) достался четырём иногородним организациям, которые не справились в полной мере с взятыми на себя обязательствами, в связи с чем Фонд инициировал расторжение договоров в одностороннем порядке.