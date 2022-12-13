В Волгоградской области больше недели ищут пропавшую 20-летнюю девушку

Фото: "Лиза Алерт"

В городе Волжский Волгоградской области девятые сутки идут поиски Екатерины Понкратовой. 20-летняя девушка пропала без вести 5 декабря. С тех пор ее местоположение неизвестно. Об этом сайту volgograd.kp.ru в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Рост девушки 167 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. В день пропажи была одета в синее шерстяное пальто с белыми вставками, черные джинсы, черные ботинки.

Волонтеры обратились к волжанам и волгоградцам с просьбой помочь в поисках. Тех, кто мог видеть Екатерину, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.