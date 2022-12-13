В волгоградском аэропорту в 2022 году пассажиропоток составил 1,2 млн человек

За 11 месяцев в аэропорту было выполнено более 11 тысячи рейсов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С января по ноябрь 2022 года пассажиропоток аэропорта Волгограда составил 1 285 808 человек. В этом году число волгоградцев и гостей города, которые летали на самолетах, снизилось. Показатель пассажиропотока за 11 месяцев оказался меньше на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

На внутренних линиях в этом году «Гумрак» обслужил 1 253 312 человек, на международных - 32 496. С января по ноябрь было выполнено 11 197 рейсов. В течение 11 месяцев самолеты из Волгограда отправлялись по 38 направлениям, их осуществляли 13 авиакомпаний. Наиболее популярными стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Ереван, Новосибирск, Екатеринбург.

Из волгоградского аэропорта сейчас, помимо перечисленных, доступны прямые регулярные рейсы в Казань, Минеральные Воды, Нижневартовск, Нижний Новгород, Пермь, Сургут, Уфу и Челябинск. До конца декабря будет запущен чартер в Египет.