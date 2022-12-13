Ученые трех волгоградских вузов стали лауреатами премии Олега Иншакова

Стали известны первые лауреаты премии в сфере экономики. Фото: АВО

Лауреатами премии Олега Иншакова 2022 года стали ученые трех крупнейших волгоградских вузов – ВолГУ, ВолгГМУ и ВолгГТУ. Андрей Бочаров подписал постановление №750 о присуждении премий губернатора Волгоградской области в сфере экономики. Документ опубликовали на сайте региональной администрации, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Премию Иншакова за практический вклад в развитие экономики получат ректор госуниверситета Алла Калинина и два заведующих кафедрами ВолГУ - Елена Петрова и Марина Буянова.

За вклад в экономическое образование и просвещение награду получит коллектив кафедры экономики и менеджмента института общественного здоровья Волгоградского медуниверситета – Светлана Соболева, Сергей Князев и Светлана Ситникова.

За вклад в развитие науки лауреатом премии Иншакова стал профессор кафедры «Экономика и предпринимательство» Волгоградского технического университета Даниил Фролов.

Лауреаты разделят 1,5 миллиона рублей – премия составляет по 500 тысяч рублей в каждой из номинаций.