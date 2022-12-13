Региональный оператор по обращению с ТКО принял участие в акции по утилизации автошин

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» принял участие в экологической акции по очистке территории Дзержинского, Тракторозаводского районов Волгограда, а также нескольких районов области от несанкционированно размещенных отработанных автомобильных покрышек. По согласованию с администрациями районов региональный оператор предоставил спецтранспорт для погрузки автопокрышек. Собранные в ноябре-декабре автопокрышки региональный оператор транспортировал для переработки на Волжский регенератно-шиноремонтный завод. Всего в ходе акции вывезено порядка 400 тонн отработанных автопокрышек. Следует отметить, что региональный оператор в рамках соглашения заключенного в июле 2021 года, Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, администрацией Волгограда и представителем предприятия-переработчика из г. Волжского на регулярной основе оказывает практическую помощь в вопросах транспортирования отработанных автошин с мест несанкционированного размещения до места утилизации.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Напомним, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25 июля 2017 г. № 1589-р, вышедшие из употребления автопокрышки запрещены к захоронению, так как в их состав входят полезные компоненты. В свою очередь, из переработанных автопокрышек изготавливают регенерат, который используют при производстве новых автопокрышек, а также для изготовления резинотехнических изделий, покрытий для спортивных и детских площадок. Таким образом это ценный вторичный ресурс, однако отслужившие и выброшенные автопокрышки разлагаются в земле более ста лет, при этом происходит загрязнение окружающей природной среды.

Региональный оператор призывает не загрязнять природу, не оставлять автопокрышки на контейнерных площадках или в ближайших оврагах, а сдавать их для дальнейшей переработки. Добавим, что физические и юридические лица для утилизации автопокрышек могут обратиться за помощью в специализированные компании, имеющие разрешение на обращение с этим видом отходов. Волжский регенератно-шиноремонтный завод принимает от населения отработанные автопокрышки на безвозмездной основе.