В Волгоградской области наблюдается острый дефицит рабочих, строителей и медиков

В Волгоградской области не хватает строителей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгоградской области среди работодателей выросла конкуренция среди работодателей за новых сотрудников. Так в июле на одно вакантное рабочее место приходилось 5,4 активных резюме, то в ноябре – уже 4,4, рассказали сайту volgograd.kp.ru аналитики портала hh.ru. Для рынка труда нормой считается 5-6 резюме на вакансию. По некоторым профессиям в Волгоградской области наблюдается острый дефицит кадров. Это касается рабочих, строителей, медиков и сотрудников транспортной сферы.

Самая острая нехватка в сотрудниках наблюдается в профессиональных сферах «Добыча сырья» (всего 0,6 резюме на вакансию). Требуются работники в важнейших для экономики региона и уровня жизни сферах «Рабочий персонал» (0,7 резюме на вакансию), «Строительство, недвижимость» (1,2), «Медицина, фармацевтика» (1,5), «Продажи» (1,5), «Транспорт, логистика» (1,7) и «Производство» (2,1).

- Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок «работодательским», во многих сферах по-прежнему остро ощущается дефицит кадров, - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

В Волгоградской области есть 3 сферы, в которых высокая конкуренция среди соискателей работы. В управлении персоналом приходится в среднем 4,9 резюме на вакансию, науке и образовании – 5,2, бухгалтерии и финансах – 5,8. Среди юристов на одну вакансию направляется 10,9 резюме.