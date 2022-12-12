В Волгограде 13 декабря временно отключат свет в Ворошиловском районе

Энергетики продолжают работы на электросетях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде энергетики продолжают плановые работы на электросетях. Из-за этого 13 декабря временно отключат электричество в Ворошиловском районе Волгограда. Света не будет на семи улицах, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

Среди коммунальных страдальцев, которым придется провести без электричества полдня – с 12.00 до 17.00 окажутся жители домов Ворошиловского района по адресам: ул. Актюбинская, №3-11, 2-16 и 2а, ул. Верейская, №7 и 9, ул. Дружбы, №32, ул. Полетаевская, №32, ул. Сердобская, №2-32 и 3-27, ул. Солдатская, №1-11 и 25, 35, 2-8, 24 и 36, ул. Солнечная, №1-15.