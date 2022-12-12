В Волгоградской области с 1 января заработают 42 офиса Социального фонда России

СФР будет хранить данные граждан в электронном виде Фото: Евгения ГУСЕВА

По всей стране с 1 января 2023 года начнет работу Социальный фонд России. Он объединит Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, оказывая все их услуги. В Волгоградской области в январе будут открыты 42 офиса СФР. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в региональном отделении пенсионного фонда России.

Через Пенсионный фонд граждане получают пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и пособия на детей. Фонд социального страхования представляет больничные, родовые сертификаты, технические средства для реабилитации, путевки в санатории.

- Объединение позволит ускорить работу Фонда, сделать ее более эффективной – федеральные выплаты можно будет получать в режиме «одного окна», - отметили в ПФР.

Все данные и документы граждан будут собираться в автоматическом режиме, многие услуги будут оказываться без предварительных заявлений. Отмечается, что объединение двух фондов позволит увеличить категории граждан, которые будут обеспечены социальным страхованием. В Волгоградской области Социальный фонд России заработает с 1 января.

АДРЕСА ОФИСОВ СФР В ВОЛГОГРАДЕ И ВОЛЖСКОМ

Волгоград: ул. Республиканская, 17; ул. Шумилова, 19а; ул. Российская, 2; пр. им. В.И. Ленина, 67а; ул. Дегтярева, 37; пр. Университетский, 70б; ул. Советская, 34а.

Волжский: ул. Молодежная, 12.

АДРЕСА ОИФСОВ СФР В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ст. Алексеевская, ул. Красногвардейская, 73; Быково, ул. Комсомольская, 52; Городище, ул. Промышленная, 6; Даниловка, ул. Центральная, 21; Дубовка, ул. Московская, 14/1; Елань, ул. Советская, 77; Жирновск, ул. Строителей, 13; Иловля, ул. Советская, 16; Калач-на-Дону, ул. Маяковского, 16а; Камышин, ул. Октябрьская, 20; Преображенская, ул. Пролетарская, 65а; ст. Клетская, ул. Ленина, 51; Котельниково, ул. Ротмистрова, 8; Котово, ул. Нефтяников, 12; Ленинск, м/р ПМК-40, 6; Михайловка, ул. Подгорная, 4; ст. Нехаевская, ул. Ленина, 24; Николаевск, ул. Мира, 9/1; Новоаннинский, пер. Казачки Анны, 11а; р.п. Новониколаевский, пер. Привокзальный, 2а; р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 38; с. Ольховка, ул. Почтовая, 25; Палласовка, ул. Первомайская, 4; ст. Кумылженская, пер. Островского, 27; р.п. Рудня, ул. Октябрьская, 61; р.п. Светлый яр, ул. Спортивная, 9; Серафимович, ул. Аверьянова, 2; Средняя Ахтуба, ул. Ленина, 49; с. Старая Полтавка, ул. Центральная, 96/1, 96/2; Суровикино, ул.Ленина, 88; Урюпинск, ул. Черняховского, 30; Фролово, ул. Московская, 14; Чернышковский, ул. Восточная, 66.