Под Волгоградом женщина дерзко похитила ши-тцу у хозяйки

Женщине очень понравился пушистый мимимишный питомец. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Накануне в городе Волжском произошло дерзкое ограбление. Нетрезвая 44-летняя женщина похитила собаку породы ши-тцу буквально из рук хозяйки. Волжанка не смогла догнать грабительницу и обратилась в полицию. Питомца вернули домой, а похитительнице грозит до 4 лет колонии за грабеж, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказала полицейским хозяйка собаки, около восьми вечера она гуляла с собакой неподалеку от дома. К ним подошла явно нетрезвая незнакомка, которой очень понравился пушистый мимимишный питомец. Женщина погладила собачку, та в ответ залаяла. Тогда незнакомка заявила, что теперь это ее питомец, схватила собаку на руки и убежала.

Догнать похитительницу хозяйке не удалось. Вернувшись домой, она позвонила в полицию. Вскоре участковая нашла виновницу. На нее завели уголовное дело по статье «грабеж». Ожидать суда женщина будет под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.