В Волгограде покажут короткометражки кинофестиваля «Вкратце!»

Фильмы будут показывать на нескольких площадках. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде в девятый раз пройдет Международный фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце!». Кино будут крутить на нескольких площадках с 14 по 21 декабря 2022 года. Посмотреть фильмы можно будет бесплатно в «Икре» и планетарии, в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и в театре кукол, в библиотеке для молодежи и «Книжном» магазине, в «Лофте 1890» и баре «Друзья», сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы из АНО «Открытый город».

В конкурс вошла 61 работа авторов из разных стран. Также волгоградцев ждут внеконкурсные и специальные показы короткого, среднего и полного метра, киноальманахов. В итоге зрители увидят более 90 фильмов. Официально фестиваль стартует 15 декабря в 18.00 в «Икре». Фильмом открытия станет полнометражная кинолента из Якутии «Надо мной солнце не садится».

С 16 по 18 декабря волгоградцев ждут кинопоказы для детей и взрослых, лекции и мастер-классы, встречи с кинематографистами, а также семинар по киножурналистике. На закрытии фестиваля 18 декабря в 18.00 в Волгоградском планетарии под звездным небом выступит группа Bluesway, а после покажут сборник французского кино и анимации. Завершится фестиваль показом позитивного современного российского кино 21 декабря в «Икре».

Подробное расписание фестиваля «Вкратце!» смотрите здесь.