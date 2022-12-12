В Кировском районе Волгограда ликвидируют 10 несанкционированных свалок

В Кировском районе до конца месяца ликвидируют еще 10 свалок Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Волгограде определили подрядчика, который ликвидирует еще 10 свалок в Кировском районе. Необходимо вывезти строительные и бытовые отходы, общий объем которых составляет 1250 кубометров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в мэрии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал госзакупок, работы обойдутся в 1 миллион 970 тысяч рублей. Несанкционированные свалки ликвидируют рядом с закрытым полигоном ТБО на улице Медвежьегорской, около дома №47б по улице Коломенской, у Кировского кладбища, со стороны ж/д переезда выше СНТ «Кировец». Будут расчищены территории рядом с домом №25 по улице Окружной, вдоль грунтовой дороги на улице Медвежьегорской, 1а, в 45 метрах от дома №39 на улице Доватора, в парке «Дружба», около домом №27 на улице Воронкова и №19 на улице Кедровой. Мусор должен быть расчищен до 23 декабря.

Напомним, в ноябре в Кировском районе несанкционированные свалки ликвидировали на 17 территориях. Аналогичные работы прошли и в других районах города. Свыше 2 тысяч кубометров убрали в Красноармейском, Краснооктябрьском, Советском, Дзержинском, Тракторозаводском районах. Сейчас в Волгограде от стихийных свалок расчищают 50 территорий.