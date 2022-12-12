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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 11:28

Волгоградец идет под суд за двойное покушение на убийство

Ожидать приговора обвиняемый в покушении будет под стражей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Мужчина за один вечер чуть не убил двоих.

Мужчина за один вечер чуть не убил двоих.

Фото: Семен ШПАК

В Волгограде следователи завершили расследование резни в Тракторозаводском районе. Перед судом предстанет 32-летний мужчина, который ударил ножом двух человек. Волгоградца обвиняют в двойном покушении на убийство, сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СКР по региону.

По версии следствия, ранее судимый 32-летний волгоградец вечером 24 апреля подшофе пришел к приятелю на улицу Дегтярева, 4а. Мужчины поссорились, и гость трижды ударил кухонным ножом в живот 56-летнего хозяина квартиры. Посчитав, что убил знакомого, ушел. По дороге на улице Брюсова ему попалась 36–летняя женщина, с которой он повздорил до этого. Решив отомстить, мужчина ударил ее ножом в лицо.

Обоим жертвам удалось выжить благодаря своевременной помощи врачей. Приговора волгоградец будет ожидать под стражей.