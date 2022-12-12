Более 1,1 млрд рублей получит Волгоградская область на строительство завода АПК

В регионе увеличат мощности завода по переработке кукурузы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Три региона России получат более 1,4 миллиарда рублей на создание и модернизацию агропромышленных предприятий, сообщили сайту volgograd.kp.ru в правительстве РФ. Львиную часть этой суммы - свыше 1,1 миллиарда рублей – кабмин направит в Волгоградскую область.

«Мы будем и дальше поддерживать перспективные инвестпроекты в агропроме», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин

Средства пойдут на завершение строительства перерабатывающего завода в Волгоградской области, который будет производить кукурузный крахмал и глютен, крахмальную патоку и другую продукцию. Еще более 300 миллионов поделят два региона. На развитие рыбзавода 181,6 миллиона рублей получит Калининградская область. Еще на 132,8 миллиона в Смоленской области построят завод сухих молочных продуктов.