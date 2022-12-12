В Волгограде состоялась церемония вручения наград ветеранам Великой Отечественной войны

Звание "Почетный житель Волгоградской области" были присвоено Евгению Рогову. Фото: Администрация Волгоградской области.

В зале Воинской и Трудовой Славы региональной администрации 12 декабря состоялась церемония вручения наград ветеранам Великой отечественной войны. Губернатор Андрей Бочаров вручил фронтовикам награды «Почетный гражданин Волгоградской области», а также памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве» и «Житель осажденного Сталинграда». Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в областной администрации.

Званием «Почетный гражданин Волгоградской области» были удостоены Евгений Рогов и Виктор Шестель, которые в юном возрасте отправились на фронт во время Великой Отечественной войны. Евгений Рогов участвовал в обороне Сталинграда, освобождении Севастополя, в 1945 году был задействован в обеспечении безопасности Ялтинской конференции. Виктор Шестель освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. Виктор Шестель по состоянию здоровья не мог лично присутствовать на церемонии. Награда была передана его дочери.

Памятные знаки «80 лет Победы в Сталинградской битве» были вручены фронтовикам Василию Ватутину, Юрию Голядкину, Василию Лазареву, а также Людмиле Ростовщиковов - вдове участника Сталинградской битвы Виктора Ростовщикова. Памятный знак «Житель осажденного Сталинграда» вручили Елене Куленко, Валерию Еремину, Елене Руднянской, Анатолию Крашенинникову, Зинаиде Андреевой.