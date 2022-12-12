Волгоградцам предлагают перед Новым годом подработку с заработком до 100 тысяч рублей

Волгоградцам предлагают подработать перед Новым годом официантами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти половина жителей Волгоградской области признались, что хотели бы найти себе подработку к основной работе. Об этом рассказали 46% участников опроса hh.ru. У 13% волгоградцев уже есть дополнительный заработок. Тем временем, накануне Нового года компании региона нуждаются в дополнительное рабочей силе. За месяц с 12 ноября по 12 декабря число вакансий с частичной занятостью увеличилась в 2 раза. Сейчас в Волгоградской области их открыто более 1000.

- Чаще всего перед Новым годом волгоградские компании ищут на подработку сборщиков заказов, комплектовщиков, мерчендайзеров, водителей, курьеров, работников кафе и ресторанов, сотрудников служб поддержи пользователей, а также продавцов и кассиров на праздничный период, - рассказала аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова.

При этом зарплата колеблется от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. В сервис доставки в Волгограде требуется автокурьер на собственной машине с зарплатой до 105 тысяч на руки. Предновогоднему сборщику заказов готовы платить 83 720 рублей на руки. От 18 тысяч до 45 тысяч рублей можно заработать специалисту техподдержки, смены которого по ночам. Открыта вакансия официанта в областном центре с частичной занятостью, зарплата – от 27 тысяч рублей. А в Волжском кассиру в пиццерии предлагают заработок в 1360 рублей за смену.