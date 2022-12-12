Танк-разведчик из парка памяти отправили на реставрацию в Волгограде

Танк увезли на ремонт. Фото: мэрия

К юбилею Сталинградской Победы в Волгограде восстановят танк-разведчик Т-70, который стоял в парке Памяти на улице Василевского в Советском районе. 9-тонную боевую машину при помощи автокрана уже сняли с эстакады и перевезли в музей-заповедник «Сталинградская битва». Там специалисты обследуют танк, чтобы выяснить его состояние, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Т-70 ждет полноценная реставрация. Корпус танка очистят, удалят ржавчину, затем грунтуют и покрасят заново. Что еще придется сделать, выяснят после обследования специалисты военного музея.

Танк, который стоял в парке Памяти, нашли вместе с погибшим экипажем в 2007 году на дне Варваровского водохранилища у поселка Водный. Здесь во время Сталинградской битвы также шли ожесточенные бои. После первой реставрации и консервации Т-70 занял новое место 31 января 2008 года.