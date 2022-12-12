Волгоградские мотострелки приступили к боевому слаживанию

Мотострелки устроят стрельбы на полигоне. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Военнослужащие мотострелкового соединения ЮВО, расположенного в Волгоградской области, проходят слаживание отделений, расчетов и экипажей на полигоне Прудбой. В ходе боевой подготовки начались полевые занятия, на которых отделения отрабатывают навыки ведения боя. Мотострелки осваивают тактику наступления, обороны и действий на марше, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа.

- Военнослужащие отрабатывают более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению, - рассказали в ЮВО.

Особое внимание при подготовке военных уделяют ночным боевым стрельбам. Бойцы стреляют из автоматов и пулеметов Калашникова, а также снайперских винтовок. Оттачивают мотострелки и навыки использования ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, учатся использовать в бою вооружение имеющихся боевых машин. Механики-водители осваивают вождение в любую погоду, время суток и на самой сложной местности. Свои задачи и у командиров отделений. Завершат боевое слаживание стрельбами, а после стартуют полевые занятия в составе взводов.