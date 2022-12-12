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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 9:12

На видео попало ДТП на перекрестке в Волжском с четырьмя пострадавшими

На пересечении улиц не поделили дорогу Kia и «Лада»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером в воскресенье в Волжском на перекрестке улиц 40 лет Победы и Карбышева дорогу не поделили Kia Rio и «Лада Гранта». В 20.40 11 декабря 55-летний водитель за рулем отечественной легковушки врезался в иномарку, которой управлял 21-летний парень. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что «Лада» при повороте налево на перекрестке не пропустила иномарку, которая ехала по встречной полосе на зеленый свет.

В результате ДТП травмы получили и были госпитализированы 47-летняя пассажирка «Гранты», водитель Kia, а также 20-летние девушка и парень, которые были на пассажирских сидениях в иномарке.