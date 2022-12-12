На видео попало ДТП на перекрестке в Волжском с четырьмя пострадавшими

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером в воскресенье в Волжском на перекрестке улиц 40 лет Победы и Карбышева дорогу не поделили Kia Rio и «Лада Гранта». В 20.40 11 декабря 55-летний водитель за рулем отечественной легковушки врезался в иномарку, которой управлял 21-летний парень. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. По кадрам видно, что «Лада» при повороте налево на перекрестке не пропустила иномарку, которая ехала по встречной полосе на зеленый свет.

В результате ДТП травмы получили и были госпитализированы 47-летняя пассажирка «Гранты», водитель Kia, а также 20-летние девушка и парень, которые были на пассажирских сидениях в иномарке.