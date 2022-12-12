Телефонные мошенники обманули инженера из Волгограда более чем на 2 млн рублей

Волгоградку обманули более чем на 2 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Волгограда стала жертвой телефонных мошенников, перечислив им более 2 миллионов рублей. В полицию обратилась 57-летняя инженер. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и представился работником банка. Аферист работал по старой схеме, он сообщил, что со счета женщины пытаются списать деньги. Чтобы сохранить средства, их необходимо перевести на безопасный счет. Волгоградка поверила неизвестному и перевела деньги на сомнительный счет, рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Инженер перечислила мошенникам 1 миллион 311 тысяч рублей собственных сбережений и 834 тысячи рублей, которые были оформлены в кредит во время общения с аферистом. Как только мошенник получил на свой счет деньги, он заблокировал свой телефон.

- Помните, что настоящий работник банка никогда не будет настаивать на оформлении различных ссуд в банках и не попросит продиктовать ваши конфиденциальные сведения. Если у вас возникли подозрения, прекратите разговор и сообщите в полицию, - напомнили в региональном Главке МВД.