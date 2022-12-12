В Волгограде восстановили работу трамвая №2

Трамваи ходят по обычным маршрутам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

К десяти часам утра 12 декабря в Волгограде возобновил работу по обычному маршруту от «Детского центра» до «36 школы» трамвай №2. До этого на Ангарский пассажиров возил бесплатный автобус из-за повреждения контактной сети. Аварийные бригады МУП «Метроэлектротранс» завершили восстановительные работы на силовом оборудовании, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- С 9.50 12 декабря маршрут трамвая № 2 работает в обычных границах, - рассказали в администрации города.

Напомним, кабель между улицей Голубинской и станцией переливания крови повредили днем 11 декабря 2022. Сначала смогли восстановить движение трамваев №5 и №10. На то, чтобы запустить «двойку» потребовались масштабные работы.