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НовостиПолитика12 декабря 2022 7:52

Волгоградский губернатор провел совещание по обеспечению комплексной безопасности на Новый год

Андрей Бочаров поручил органам власти не допустить на праздниках происшествий
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

До Нового года остается менее трех недель. 12 декабря губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором обсуждалось обеспечение комплексной безопасности на территории Волгоградской области. В регионе уже идет подготовка ко встрече 2023 года. Глава области отметил, что основной задачей является то, чтобы новогодние и рождественские праздники прошли организовано и без происшествий.

- Для этого необходимо провести подготовку и обеспечить бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание на выполнение утвержденных мер комплексной безопасности жителей и территории Волгоградской области. Отдельное внимание требуется уделить объектам, функционирование которых обеспечивается с учетом дополнительно принятых мер безопасности, - заявил Андрей Бочаров.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации области, губернатор по итогам оперативного совещания поставил ряд задач своим заместителям. Органы исполнительной власти и местного самоуправления должны подготовить графики дежурных на праздниках. В полном объеме продолжится выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности и бесперебойной работы всех систем жизнедеятельности, предприятий ЖКХ и ТЭК, дорожно-транспортной и социальной сфер. Также среди поставленных задач – подготовка резерва при осложнении обстановки и угрозы ЧС, постоянный мониторинг пожароопасной ситуации, сохранение повышенной готовности дорожных, спасательных, коммунальных служб Волгоградской области в случае ухудшения обстановки на магистралях из-за погоды.