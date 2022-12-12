На Аллее Героев в Волгограде проводится облицовка мемориала

В Волгограде продолжают приводить в порядок мемориал, который несколько лет разрушался Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Аллее Героев в Волгограде ведется облицовка мрамором и гранитом мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Работы выполнены более чем на 70%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города. Мраморное покрытие устанавливают на 6 вертикальных стел, гранитное – на 4 горизонтальные.

После окончания облицовочных работ на мемориал на главной пешеходной аллее, которые несколько лет разрушался, вернут бронзовые буквы, макеты орденов и медалей, которые очистят от грязи и ржавчины. Параллельно рабочие завершают отливку бетонных оснований цветочных клумб с облицовкой гранита. Они будут оборудованы новой системой дренажа.