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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:06

На Аллее Героев в Волгограде проводится облицовка мемориала

Объект культурного наследия облицовывают мрамором и гранитом
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде продолжают приводить в порядок мемориал, который несколько лет разрушался

В Волгограде продолжают приводить в порядок мемориал, который несколько лет разрушался

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На Аллее Героев в Волгограде ведется облицовка мрамором и гранитом мемориала в честь Героев Советского Союза и полных Кавалеров ордена Славы. Работы выполнены более чем на 70%, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города. Мраморное покрытие устанавливают на 6 вертикальных стел, гранитное – на 4 горизонтальные.

После окончания облицовочных работ на мемориал на главной пешеходной аллее, которые несколько лет разрушался, вернут бронзовые буквы, макеты орденов и медалей, которые очистят от грязи и ржавчины. Параллельно рабочие завершают отливку бетонных оснований цветочных клумб с облицовкой гранита. Они будут оборудованы новой системой дренажа.