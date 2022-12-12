Из Волгограда запускают новый чартер в Шарм-Эль-Шейх

Зимой волгоградские туристы смогут чаще летать в Египет. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из Волгограда на курорты Египта улететь можно будет чаще. Туроператор FUN&SUN с 24 декабря 2022 года начинает чартерную полетную программу в Шарм-Эль-Шейх. Самолеты Airbus A321 Neo авиакомпании Ural Airlines будут летать в Египет раз в неделю по субботам, сообщили сайту volgograd.kp.ru в Международном аэропорту Волгограда.

- Чартерная полетная программа сформирована до 27 мая 2023 года. В уходящем году будет выполнено 2 рейса – 24 и 31 декабря, - рассказали в аэропорту.

Купить билеты и путевки в Египет можно будет в турагентствах города.

Напомним, в этом году это уже третий чартер в Египет из Волгограда. Первый самолет в Шарм Эль Шейх этой зимой улетел при стопроцентной загрузке – в Boeing 737-800 не осталось ни одного свободного места. Но второй рейс неожиданно отменили. Также запланированы полеты из Волгограда в Хургаду.