Роспотребнадзор объявил уровень радиации в Волгограде и области

Радиации радиации в Волгограде находится в пределах естественных значений Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области объявили уровень радиации по итогам четвертого квартала 2022 года. За этот период времени специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» было проведено 350 дозиметрических исследований. Обследования проводились как на открытой местности, так и в помещениях. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, мощность дозы гамма-излучения составила 0,07 мкЗв/ч.- 0,14 мкЗв/ч., что находится в пределах естественного радиационного фона.

Радиационная обстановка на территории Волгоградской области остается стабильной, превышений естественного гамма-фона не зафиксировано, - отметили в ведомстве.

В четвертом квартале года в регионе на соответствие по радиологическим показателям провели 24 исследования радона, 65 анализов проб воды. Превышения норм зафиксировано не было.