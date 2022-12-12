В Волгограде после остановки трамваев в поселке Ангарский запустили бесплатный автобус

Трамваи временно ходит по усеченному маршруту. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Из-за повреждения трамвайной контактной сети в поселке Ангарский перестал ходить трамвай №2. Чтобы обеспечить волгоградцев транспортом МУП «Метроэлектротранс» 12 декабря 2022 года запустил для горожан бесплатный автобус. Трамваи №5 и №10 ходят в обычных границах, трамвай №2 – до завода Ахтуба, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Трамвай №2 временно осуществляет движение в границах ост. «Завод «Ахтуба» - ост. «Детский центр». На участке «Завод «Ахтуба» — «36 школа» перевозка осуществляется специальным автобусом, - рассказали в администрации Волгограда.

Брать с волгоградцев плату за проезд в автобусе, который ходит по маршруту «Завод «Ахтуба» - «36 школа», не будут.

Напомним, 11 декабря 2022 сторонняя организация повредила высоковольтный кабель между улицей Голубинской и станцией переливания крови. К 16.30 ремонтные бригады устранили небольшие повреждения, после чего смогли восстановить движение трамваев №5 и №10. Но для «двойки» требуются глобальные работы.