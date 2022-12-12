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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 6:19

В Волгограде угарным газом отравился 8-летний мальчик

ЧП произошло в Краснооктябрьском районе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ребенка госпитализировали в 25-ю больницу

Ребенка госпитализировали в 25-ю больницу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгограде на больничную койку попал 8-летний мальчик, который отравился угарным газом. ЧП произошло еще 8 декабря в одном из многоэтажных домов в Краснооктябрьском районе областного центра.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в комитете здравоохранения Волгоградской области, ребенка госпитализировали 8 декабря в токсикологическое отделение больницы №25.

- В связи с положительной динамикой выписан на амбулаторное лечение 9 декабря, - добавили в облздраве.

Напомним, в конце ноября также в Краснооктябрьском районе в своей квартире угарным газом отравились женщина и ее 12-летняя дочь.