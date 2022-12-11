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НовостиОбщество11 декабря 2022 19:19

Бастрыкин поручил разобраться с отсутствием дорог и электроснабжения в хуторе под Волгоградом

Глава СК РФ ждет доклад от волгоградских следователей
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Следователи волгоградского управления должны подготовить доклад для Александра Бастрыкина.

Следователи волгоградского управления должны подготовить доклад для Александра Бастрыкина.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители отрезанного от жизни хутора Караичевского Нехаевского района Волгоградской области на днях опубликовали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, и их услышали. Глава следкома поручил разобраться, почему в XXI веке люди в поселке Волгоградской области выживают без дороги, а вместе с этим без продуктов, медпомощи, газа и освещения. Он ждет доклад от волгоградских следователей, которые должны провести процессуальную проверку и сообщить, действительно ли в хуторе нет необходимой для жизни социальной инфраструктуры.

- Дороги у нас очень плохие, невозможно скорую вызвать, и больному поехать в район тоже не на чем, нанимаем машину за дорого, чтобы больного довезти до трассы. Газ тоже где-то рядом, но к нам его не провели, - рассказали жители Караичесвкого.

- Газа нет, освещения нет совсем: хотя бы 2-3 фонаря на весь хутор поставить было можно? Автолавки к нам не ходят. В месяц раз сами нанимаем машину, едем и закупаем продукты, забиваем морозилку. Закупаем дрова, газовые баллоны. Вода только в колодце, - жалуются люди, которые хотят просто нормально жить с элементарными удобствами.

Местные жители говорят, что в последний раз дорогу в хутор делали еще при Советском Союзе, и сейчас от нее ничего не осталось. Устав от бездействия местных властей, люди решились на отчаянные меры и обратились к главе СК.