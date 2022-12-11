Бастрыкин поручил разобраться с отсутствием дорог и электроснабжения в хуторе под Волгоградом

Следователи волгоградского управления должны подготовить доклад для Александра Бастрыкина. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Жители отрезанного от жизни хутора Караичевского Нехаевского района Волгоградской области на днях опубликовали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, и их услышали. Глава следкома поручил разобраться, почему в XXI веке люди в поселке Волгоградской области выживают без дороги, а вместе с этим без продуктов, медпомощи, газа и освещения. Он ждет доклад от волгоградских следователей, которые должны провести процессуальную проверку и сообщить, действительно ли в хуторе нет необходимой для жизни социальной инфраструктуры.

- Дороги у нас очень плохие, невозможно скорую вызвать, и больному поехать в район тоже не на чем, нанимаем машину за дорого, чтобы больного довезти до трассы. Газ тоже где-то рядом, но к нам его не провели, - рассказали жители Караичесвкого.

- Газа нет, освещения нет совсем: хотя бы 2-3 фонаря на весь хутор поставить было можно? Автолавки к нам не ходят. В месяц раз сами нанимаем машину, едем и закупаем продукты, забиваем морозилку. Закупаем дрова, газовые баллоны. Вода только в колодце, - жалуются люди, которые хотят просто нормально жить с элементарными удобствами.

Местные жители говорят, что в последний раз дорогу в хутор делали еще при Советском Союзе, и сейчас от нее ничего не осталось. Устав от бездействия местных властей, люди решились на отчаянные меры и обратились к главе СК.