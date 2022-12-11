Три тысячи человек посетили за выходные новый каток в ЦПКиО Волгограда

На катке было тесно от желающих кататься. Фото: ЦПКиО.

В выходные в ЦПКиО Волгограда был настоящий ажиотаж: волгоградцы дождались зимних развлечений и дружно отправились кататься на коньках. Только один каток в центральном парке в субботу и воскресенье посетили более трех тысяч человек. На льду было тесно и днем, и поздним вечером: семьи с детьми к ночи сменяла молодежь и влюбленные парочки, кто-то даже делал предложение руки и сердца.

Сотрудники парка старались не создавать очередей в кассы и напоминали горожанам, что билеты можно купить онлайн. Тем, кто покупает билеты в интернет-магазине, дают скидку в 10%.

На сегодня это самая большая площадка в городе. Фото: ЦПКиО.

Напомним, новая ледовая площадка открылась в среду, 7 декабря. Каток залили в парке культуры и отдыха рядом с Волгоград Ареной. Также в городе работает каток с искусственным охлаждением в пойме реки Царицы, заливают площадки и в разных районах города.

Ажиотаж на льду сняли с высоты птичьего полета. Фото: ЦПКиО.

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