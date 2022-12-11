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НовостиОбщество11 декабря 2022 15:27

В Волгоградской области спасатели МЧС на глазах рыбаков провалились под лед

Инспекторы ГИМС решили разыграть сценарий спасения людей из ледяной воды
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Спасатели провалились под лед чтобы показать, как действовать в таких случаях.

Спасатели провалились под лед чтобы показать, как действовать в таких случаях.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области одно из любимых увлечений местных жителей – рыбалка, но нередко поездки рыболовов заканчиваются трагедиями. Летом и осенью мужчины переворачиваются на лодках и тонут, зимой и ранней весной проваливаются под лед. Спасатели ГУ МЧС по Волгоградской области накануне провели встречу с рыбаками на реке Ахтуба. Для большей убедительности своих слов об опасности тонкого льда они прямо на глазах шокированных рыбаков провалились под лед. И показали волгоградцам, как действовать в так случаях.

А действовать нужно быстро.

- На спасение тонущего зимой человека на практике есть не более 7 минут. Затем наступает переохлаждение, - предупреждают в ГИМС.

Беспокоят спасателей не только рыболовы. На водоемы часто отправляются погулять дети, кто-то использует естественные водоемы для катания на коньках и игры в хоккей. Всем необходимо знать, как действовать, если на ваших глазах человек провалился в ледяную полынью.

- Категорически запрещен выход на неокрепший лед, тем более в местах, где выставлены предупреждающие аншлаги и знаки! Если вы решили выйти на лед, то помните - для нахождения одного человека на льду его толщина должна быть не менее 10 см, - рассказал сотрудник ГИМС МЧС по Волгоградской области Валентин Нижников.