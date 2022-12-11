В Волгоградской области спасатели МЧС на глазах рыбаков провалились под лед

Спасатели провалились под лед чтобы показать, как действовать в таких случаях. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В Волгоградской области одно из любимых увлечений местных жителей – рыбалка, но нередко поездки рыболовов заканчиваются трагедиями. Летом и осенью мужчины переворачиваются на лодках и тонут, зимой и ранней весной проваливаются под лед. Спасатели ГУ МЧС по Волгоградской области накануне провели встречу с рыбаками на реке Ахтуба. Для большей убедительности своих слов об опасности тонкого льда они прямо на глазах шокированных рыбаков провалились под лед. И показали волгоградцам, как действовать в так случаях.

А действовать нужно быстро.

- На спасение тонущего зимой человека на практике есть не более 7 минут. Затем наступает переохлаждение, - предупреждают в ГИМС.

Беспокоят спасателей не только рыболовы. На водоемы часто отправляются погулять дети, кто-то использует естественные водоемы для катания на коньках и игры в хоккей. Всем необходимо знать, как действовать, если на ваших глазах человек провалился в ледяную полынью.

- Категорически запрещен выход на неокрепший лед, тем более в местах, где выставлены предупреждающие аншлаги и знаки! Если вы решили выйти на лед, то помните - для нахождения одного человека на льду его толщина должна быть не менее 10 см, - рассказал сотрудник ГИМС МЧС по Волгоградской области Валентин Нижников.