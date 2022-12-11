В Волгограде 12 декабря свет отключат в двух районах города

Отключения необходимы для ремонтных и профилактических работ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Световой день зимой и так короткий, некоторым волгоградцам завтра и вовсе придется сидеть в потемках. 12 декабря 2022 года энергетики снова запланировали отключения света в Волгограде, которые им необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ на оборудовании и сетях. Компания «Россети Юг – Волгоградэнерго» опубликовала список домов, которым в понедельник придется коротать время без электричества. В него попали здания в двух районах города.

В Кировском районе свет потухнет в 9.00 утра и вернется в 17 часов. Без электроэнергии оставят жителей домов №3-23 и 4-16 на улице Клайпедской, домов №2-44, 17а-19 и 66 по улице композитора Гурилева, и домов №5-41 на Лукина.

В Центральном районе не повезло жителям только одного здания: 16-этажки на улице Хиросимы, 20. Здесь электроэнергии не будет с 9.00 до 15.00.