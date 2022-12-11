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НовостиОбщество11 декабря 2022 11:27

В 43 школах Волгоградской области учат ухаживать за лежачими родственниками

Специальные курсы организованы при комитете соцзащиты
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Внезапно оказаться в инвалидном кресле может каждый. Родных учат заботиться о таких родственниках.

Внезапно оказаться в инвалидном кресле может каждый. Родных учат заботиться о таких родственниках.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области в уходящем году преподаватели провели более 11,8 тысячи занятий, на которых учили жителей области, соцработников и волонтеров ухаживать за людьми с инвалидностью. Таких «Школ ухода» в регионе 43, в них организовали обучение для всех, кто столкнулся с необходимостью помогать своим пожилым или получившим инвалидность родным. Не все знают, как действовать в таких ситуациях.

Как рассказали «КП» в администрации Волгоградской области, на курсах рассказывают об основах и правилах ухода за людьми, которые прикованы к постели. Как обеспечить в доме комфорт для всех проживающих, как организовать гигиенические процедуры, как пользоваться техническими средствами реабилитации – все это объясняют и рассказывают преподаватели на очных и онлайн-занятиях. Расскажут, и где взять необходимые средства реабилитации напрокат.