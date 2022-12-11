Четверть волгоградцев спокойно относятся к Новому году, а 1% его просто ненавидит

Женщины гораздо чаще мужчин радуются Новому году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Любите ли вы Новый Год?» – с таким вопросом накануне приближающегося праздника к волгоградцам решили обратиться аналитики сайта SuperJob. И выяснили, что отношение жителей нашего региона вовсе не однозначное. Не все люди испытывают бурную радость от мигающих повсюду елок, блеска новогодних украшений, бенгальских огней, шампанского, икры и оливье под бой курантов. Нашлись и люди, которые просто ненавидят этот праздник из-за мешающих спать соседей. Но все же 28% волгоградцев и жителей области очень любят Новый Год и всю эту связанную с ним праздничную суету.

Еще 35% жителей говорят, что просто любят Новый год, но не до фанатизма. Еще 25% ждут наступления 31 декабря спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Несмотря на сложную обстановку в мире, в этом году волгоградцы даже больше ждут праздник и активнее признаются в любви к нему. В этом году лишь 6% волгоградцев признались, что Новый Год они не любят и не ждут.

Как отмечают аналитики, чаще всего бурную радость этот праздник вызывает у женщин, у людей младше 34 лет и у тех респондентов, у которых есть дети. Также отдыхать в Новый Год больше любят люди с высокими доходами.